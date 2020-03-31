Минэкономразвития создаст рабочую группу по запуску рынка земли

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует создать специальную рабочую группу по запуску рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщил министр развития экономики Игорь Петрашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

"Сейчас наша главная задача - подготовиться к открытию рынка земли и создать все необходимые условия для того, чтобы фермер получил доступ к кредитным ресурсам, не допустить рейдерства и установить такие правила игры, которые бы позволили создавать новые рабочие места на земле и развиваться аграрному сектору. Мы начинаем консультации с аграриями и создаем специальную рабочую группу по имплементации этого закона", - сообщил министр.

Отмечается, что рынок сельскохозяйственной земли в Украине должен запуститься поэтапно. Сначала, с 1 июля 2021 года, земельные паи разрешат продавать и покупать только гражданам Украины (физическим лицам). Общая площадь земли, которой разрешено будет владеть составит до 100 гектаров. Компании и юридические лица смогут приобретать землю с 1 января 2024 года.

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Напомним, Рада проголосовала закон о продаже земли.