Штрафов за отсутствие масок и пикники во время карантина нет. С людьми проводят профилактические беседы, - спикер МВД Шевченко

759

За отсутствие медицинских масок и шашлыки во время карантина пока не будут штрафовать, но такая возможность не исключается.

Об этом сообщил hromadske спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что медицинские маски являются лишь рекомендацией от властей, а при их отсутствии полиция может лишь провести профилактическую беседу.

"Профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка", - рассказал Шевченко.

Что касается пикников в зонах отдыха и скверах, за это тоже никто не будет штрафовать. Но в МВД не исключают такую возможность в будущем.

Смотрите также: В Киеве выявили 5 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 107 случаев, - Кличко. ВИДЕО