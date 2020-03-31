Глава ОП Ермак сегодня проведет онлайн-брифинг

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во вторник, 31 марта проведет онлайн-брифинг.

Брифинг начнется в 15:00 и продлится 40 минут, его трансляция будет на странице ОП, передает Цензор.НЕТ.

Журналистам предлагают задавать вопросы Ермаку в комментариях к анонсу брифинга на странице ОПУ в Facebook. Вопросы должны збыть заданы в формате "название СМИ, вопрос", на их регистрацию отвели два часа.

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"Онлайн-брифинг будет проходить максимально открыто и прозрачно. Все вопросы, на которые будет отвечать руководитель Офиса президента, будут транслироваться на экране во время брифинга", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

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САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.