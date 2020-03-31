Во Львове экспресс-тесты выявили коронавирус у двух водителей общественного транспорта

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Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией во Львове зафиксировали во время проведения экспресс-тестов. Результаты отправлены в лабораторию для подтверждения.

Об этом сообщили во Львовском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что оба случая заболевания были выявлены у водителей общественного транспорта. Результаты отправлены в лабораторию для проведения ПЦР диагностики.

"Сегодня по состоянию на 12 часов мы получили положительный экспресс-тест у наших двух водителей АТП-1. Мы их всех направляем на ПЦР-тестирования, потому что тогда уже будет 100-процентный результат. Люди полностью изолированы, транспорт идет на повторную дезинфекцию", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

При этом мэр Львова уверен, что после проведения тестирования количество случаев заболевания будет расти.

"Я убежден, что если мы в дальнейшем будем тестировать людей, то количество инфицированных будет расти. Часто молодые люди болезнь могут переносить легко, но беда в том, что если они инфицируют людей старшего возраста или людей, которые имеют хронические заболевания, здесь уже нужно другое лечение", - сказал он.

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