Принятый Радой антикризисный законопроект приведет к потере местными бюджетами 12,4 млрд грн, - Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что принятый накануне Верховной Радой "антикризисный" закон (№3275) приведет к потере местных бюджетов 12,4 млрд грн, из которых Киев потеряет 1,6 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По сути это грабеж местных бюджетов. Несмотря на позицию президента и премьера, которую они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты не прислушались к местным громадам и приняли законопроект, в котором предусмотрели несправедливые условия для бизнеса и обеспечили большому бизнесу сверхприбыли", - отметил Кличко.

По его словам, в связи с введенными изменениями в налоговое законодательство местные бюджеты потеряют как минимум 12,4 млрд грн.

"Только потери бюджета столицы в условиях борьбы с коронавирусом составят около 1,6 млрд грн", - добавил Кличко.

Он подчеркнул, что такая ситуация приведет к тому, что у громад не будет средств для зарплат медикам, учителям, соцработникам и сотрудникам транспорта.

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Принятый закон (законопроект №3275) вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.

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