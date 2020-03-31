Все объекты для обсервации должны быть полностью готовыми и комфортными для людей, - Зеленский

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Условия на объектах для обсервации должны быть комфортными для людей.

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании Президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Президент обратил внимание на то, что условия на объектах для обсервации должны быть комфортными для людей.

"Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно - для комфортного проживания", - подчеркнул Глава государства.

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Все объекты для обсервации должны быть полностью готовыми и комфортными для людей, - Зеленский 01

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток снизился вдвое, и очередей на границе уже нет.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в условиях карантина уменьшилось количество преступлений и дорожно-транспортных происшествий.

Коронавирус и карантин
Зеленский карантин медицина врачи COVID-19 обсервация коронавирус
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Топ комментарии
+7 Вла
ой-вей, не надо ваших майсів.
Вже зараза розповзлася по теренах України, ваші обсєрвації до тухеса
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31.03.2020 13:29
+7 Генрих Реалист
Только бла...бла...бла.....должны. трындеть не мешки ворочать...кто, где когда подготовил? Параллельная Украина в балдах новой власти продолжается.
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31.03.2020 13:30
+6 Вла
помиляєтеся, треба казати - мамма рімма))
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31.03.2020 13:31
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