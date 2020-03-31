Все объекты для обсервации должны быть полностью готовыми и комфортными для людей, - Зеленский

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании Президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Президент обратил внимание на то, что условия на объектах для обсервации должны быть комфортными для людей.
"Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно - для комфортного проживания", - подчеркнул Глава государства.
Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток снизился вдвое, и очередей на границе уже нет.
Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в условиях карантина уменьшилось количество преступлений и дорожно-транспортных происшествий.
Вже зараза розповзлася по теренах України, ваші обсєрвації до тухеса