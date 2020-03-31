Штрафы за массовые гулянки и пикники в зонах отдыха Киева составят от 1700 до 3400 грн, - Кличко

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Во время карантина в Киеве за массовые гулянки и пикники на природе будут штрафовать на суммы от 1700 до 3400 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции.

Он отметил, что в отношении тех, кто устраивает массовые гулянки и пикники в парках и зонах отдыха, протоколы должна составлять полиция.

"Сейчас уже подключаются и коммунальные службы, работники благоустройства, муниципальная стража и другие службы. Они будут составлять протоколы и выписывать штрафы от 1700 до 3400 гривен за нарушение правил благоустройства. Тем, кому не дошло, что в городе введены ограничения", - добавил Кличко.

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Напомним, ранее мэр Киева заявил, что за первое нарушение карантина, самоизоляции или обсервации будут штрафовать на 17 тыс. гривен, за второе - 34 000 гривен, за третье - уголовная ответственность.