Увеличение оплаты труда медиков начнется с апреля, - ОП

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Увеличение оплаты труда медиков начнется с апреля, - ОП

Оплата труда медиков должна быть увеличена как можно скорее.

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании Президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Как отметили в ОП, на совещании был поднят вопрос защищенности медиков от инфицирования, а также предоставление им гарантий работы и соответствующей оплаты.

"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", - отметил Владимир Зеленский.

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"Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля", - отметили в ОП.

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+4 КузьмичUA
"Пічнеться папізже... " Вобщем как всегда....
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31.03.2020 14:02
+2 Підлога Маккартні
Увеличение оплаты труда медиков начнется с апреля, - ОП - Цензор.НЕТ 3860 Тоесть щас они работали на халяву в марте месяце?
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31.03.2020 14:02
+2 Вася Шевченко f77d76ba
а чего не с марта? ведомости не закрыты...еще можно успеть...
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31.03.2020 14:03
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