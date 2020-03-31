У Зеленского был выбор: стать последним президентом либо быть ответственным за Украину, он выбрал второе, - Княжицкий про закон о рынке земли

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Голосование за закон о банках и закон о земле четко показывает, кто за европейскую Украину, а кто за олигархическую или пророссийскую.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в сети Facebook нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

"У нас финансовый кризис по двум причинам: непрофессиональное управления власти Зеленского и пандемия. Второе наложилось на первое. Бюджет пуст. Так что мы или входим в дестабилизацию, проигрываем войну, дерибаним страну между олигархами, или берем средства у МВФ. МВФ - единственный источник на сегодня. И структура, которая направляет Украину к европейской рыночной экономике с верховенством права. МВФ требовал закон о рынке земли по европейской модели и предотвращения хищения государства под видом возврата банков через коррумпированную судебную систему", - отметил нардеп.

Княжицкий добавил: "У Зеленского был выбор: либо стать последним президентом, дать страну на расхищение олигархам, которые привели его к власти, либо почувствовать собственную ответственность за Украину. Он, Слава Богу, выбрал второе".

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Нардеп также подчеркнул, что закон о рынке земли фракция "Европейской Солидарности" поддержала только после учета ее принципиальных замечаний.

"МВФ никогда не говорил, какой именно закон он хочет. "Европейская Солидарность" хотела закон о рынке по европейской модели. Олигархи хотели разворовать для спекуляций государственные земли. Ответственные коллеги из Слуг народа прислушались к аргументам "Европейськой Солидарности". Наши условия были приняты", - отметил Княжицкий.

Напомним, ночью депутаты в Раде на внеочередном заседании проголосовали за законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

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