Получила десятки сообщений от врачей о том, что не разрешают делать тесты пациентам. Пора медикам прямо сказать правду, - одесский волонтер Ножевникова

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В Одесской области критическая ситуация с тестированием на коронавирус, а также защитой медиков.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке основательница благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова, передает Цензор.НЕТ.

"Я получила за сегодняшний день десятки сообщений от врачей. О пневмониях, неясной этиологии, которые заполняют больницы города и области. О том, что не разрешают делать тестирование (пцр и экспресс) согласно приказу 663 при отсутствии у пациента эпидемиологического Анализа и пребывания в контактной стране. О том, что скорой помощи запретили выкладывать фотографии в соцсети и сообщать о том, чем и как они обеспечены.

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О том, что в областную привезли женщину с двухсторонней полисегментарной пневмонией, которую отказались госпитализировать и тестировать в инфекционке, потому что "она не была за границей".

О мужчине в районной больнице, у которого вечером поднялась температура а уже утром сатурация была 56 процентов и через час остановка сердца . Реанимировали 11 человек. Все врачи теперь по сути контактные. Но кто же знает, чем болен пациент- тестов как не было так и нет..

В 10 больнице женщина с пневмонией лежала 8 дней. Переведена в инфекционку, подтверждён ковид19. Вопрос - что с врачами в десятой? Сколько смен контактировали с пациентом? Кто их изолировал? Ответов нет", - рассказала Ножевникова.

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"Дорогие наши врачи. Выходите в эфир пожалуйста так, как сделала ваша Коллега из больницы номер 5. Пора говорить вслух. Сейчас и ваша жизнь и наша зависит от вашего мужества прямо сказать правду и не бояться!!! Так вышло, что теперь все зависят от вас. И мы не справимся без вашей поддержки. Но вы до сих пор не поняли, что бороться нужно и за себя тоже. Самим. А те, кто должен вас обеспечить всем до сих пор не поняли, что улететь на самолёте лечиться в другую страну не выйдет", - призвала она.

"А теперь обращение к власти. Если вы не наведёте порядок в процессе, не включите всю силу административной машины и не начнёте что-то делать - все наши усилия будут бессмысленны. И тогда я расскажу подробно обо всех ваших совещаниях и метаниях. О штабах, которые не могут согласовать ни один вопрос по делу, обо всех обещаниях губернатора и команды, ни одно из которых не было выполнено, и о провале полном нашей коммуникации с властью. О десятках людей, которые пытаются по-прежнему занять новое кресло под видом спасения "всея руси", и о тех кто за своё кресло так держится, что забывает о своих прямых функциях. О том, что кроме запросов сколько чего мы отвезли для отчётов президенту вся наша коммуникация скоро сведётся к нулю", - заявила Ножевникова.

"Я обращусь к Бизнесу, который сейчас вкладывает колоссальные деньги, чтобы закрыть ваши проблемы и ваши ошибки. Ваши и ваших предшественников. Бизнесу, который покупает дорогущие ИвВЛ, делает ремонты в отделениях за неделю, тащит на своих самолётах средства защиты из-за границы, устанавливает цистерны и кислородные станции в ваши больницы, а вы сообщаете мне "это не входит в процедуру быстрой закупки". Ко всем бизнесменам, которые готовы даже выдавать премиальные врачам и которые выделяет суммы, превышающие в разы сумму, выделенную вами на всю нашу многострадальную область. Ко всем горожанам и жителям области, которые тратят своё время , деньги и нервную систему, пока вы приказ один не можете выдать за две недели. К слову, передаю привет из ожогового отделения больницы Водников, оказавшегося в середине опорной больницы. Пациенты которого до сих пор не выведены из отделения. На момент 17:00 вчерашнего дня приказа так и не было. В четверг на последнем штабе сказали- завтра будет приказ. Прошло 5 дней.. Я обращусь к бизнесу с предложением выйти из процесса. А ведь каждый из них, в состоянии себе личную больницу обустроить.. но они пытаются сейчас спасти максимальное количество простых людей, выполняя вашу работу. Ищите защиту, аппараты, медикаменты сами. Выискивайте поставщиков, сутками изучайте цены китайских заводов, общайтесь с посольствами, чтобы выпустили груз и минсоцем, чтобы впустили. Грузите, покупайте, развозите по городу и области, думайте как обустроить общежития для врачей -завезти аппаратуру, мебель, продукты, бытовую технику и средства личной гигиены и как уговорить врачей остаться и так далее. Общайтесь с врачами црб, подстанций, амбулаторий, центров здоровья и слушайте сами их мольбы о помощи.. Ну или можно заказать мебель упоительно дорогую, как сделали в инфекционной больнице. И от этого факта просто хочется под землю провалится. Заказали они, а стыдно нам.. Мебель почему-то можно заказать, а кислородную станцию нельзя. А ещё можно заказать памятник себе. Как тем, кто готовится положить сотни жизней граждан этого города и области из-за собственных политических и личных амбиций. Максим Куцый, к сожалению, часть вашей команды саботирует процесс и делает все, чтобы дискредитировать действия власти в целом. По глупости ли или специально , не берусь судить, но прошу вас незамедлительно начать действовать и лично возглавить реально штаб области, иначе мы все стремительно окажемся на дне.. один общий штаб, а не три на разных этажах", - резюмировала Ножевникова.

На фото "респиратор маска" которую выдали врачам на скорой. Одесса 2020.







