Все экспертизы в деле Шеремета были назначены еще до 12 февраля. Продление досудебного расследования нарушает разумные сроки, - Маслов

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В продлении сроков досудебного расследования в деле об убийстве Шеремета не было необходимости, поскольку все процессуальные действия были назначены еще до 12 февраля и их проведение уже должно было состояться.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил юрист, привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий Леонид Маслов, информирует Цензор.НЕТ.

Маслов в частности отмечает, что в тексте ходатайства прокурора Зузака о продлении сроков досудебного расследования указано, "что все перечисленные в нем экспертизы были назначены до 12.02.2020, то есть до истечения обычного двухмесячного срока досудебного расследования, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УПК Украины. Для этих следственных действий не было необходимости продолжать этот срок даже до 4-х месяцев (до апреля. - Ред.), как это было сделано в феврале".

Кроме того, по словам Маслова, защита просила принять во внимание крайне ограниченный объем доказательств, которые напрямую касаются подозреваемых - это полностью завершенные экспертизы о присутствии на месте преступления и материалы прослушивания телефонных разговоров. "Другие доказательства, касающиеся состава преступления, характера повреждений, типа оружия и т.д., давно собраны за почти 4 года расследования", - подчеркивает он.

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Кроме того, адвокаты просили генерального прокурора изучить материалы досудебного расследования с целью определения обоснованности подозрения, обратив внимание на то, что:

- отсутствует какая-либо более-менее разумная версия мотива преступления;

- отсутствуют какие-либо объективные данные, которые дают основания для предположений о знакомстве подозреваемого Антоненко с Дугарь, о знакомстве Кузьменко и Дугарь до 2019 года, о причастности к другим преступлениям, о хромоте Антоненко, о связи его имущества с орудиями преступления;

- анализ ходьбы не является точным идентифицирующим методом и не относится к области психологии, а выводы британского эксперта Бирча сделаны с большим количеством оговорок и отсутствует их англоязычная версия;

- рост Антоненко (180 см) не соответствует росту человека на видео с места преступления (170 ± 5 см, установленном экспертизой №9-2 / 56Ф от 25.08.2016).

"Очевидно, Офис генерального прокурора указанные аргументы проигнорировал", - резюмирует Маслов.

Как известно, вчера сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

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Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.





