Запрещается прекращать электроснабжение гражданам на время карантина, - Госэнергонадзор

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Госэнергонадзор обратился к операторам систем распределения электроэнергии и систем электроснабжения организаций и отметил необходимость соблюдения требований законодательства и в соответствии с ним не ограничивать и/или не прекращать поставки электрической энергии потребителям на период действия карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Такие нормы прописаны в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" ... на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается начислять и взимать неустойки (штрафы или пеню) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также приостанавливать/останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в неполном объеме", - говорится в сообщении.

В условиях карантина и чрезвычайной ситуации, которая 25 марта была введена на всей территории страны, многие граждане не смогут вовремя и в полном объеме оплатить коммунальные платежи.

Госэнергонадзор призвал лицензиатов по распределению электроэнергии и электропоставщиков с пониманием и ответственностью отнестись к сложившейся ситуации.

"Услуги по поставке электрической энергии должны предоставляться потребителям непрерывно. Перерывы в поставках могут возникать в случае ремонтных и профилактических работ, а также работ по ликвидации аварий", - отмечают в Госэнергонадзоре.

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