Роженица с подозрением на коронавирус умерла в Ивано-Франковске, - гендиректор роддома

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30 марта в Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Galka.if.ua.

Генеральный директор родильного дома Юрий Павлушинский подтвердил факт смерти женщины. Предварительно известно, что она болела пневмонией.

"У нее взяли образцы анализов на тест на коронавирус, однако результаты ожидают не раньше 17:00 31 марта или на 1 апреля. Женщина родила ребенка, которого мы перевели в реанимационное отделение. Чувствует себя малыш хорошо, угрозы для жизни нет", - говорит Павлушинский.

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Напомним, по данным Минздрава, на утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине, 13 человек умерли, 8 - выздоровели, за сутки поступило 378 подозрений.