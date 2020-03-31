Роженица с подозрением на коронавирус умерла в Ивано-Франковске, - гендиректор роддома

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Роженица с подозрением на коронавирус умерла в Ивано-Франковске, - гендиректор роддома

30 марта в Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Galka.if.ua.

Генеральный директор родильного дома Юрий Павлушинский подтвердил факт смерти женщины. Предварительно известно, что она болела пневмонией.

"У нее взяли образцы анализов на тест на коронавирус, однако результаты ожидают не раньше 17:00 31 марта или на 1 апреля. Женщина родила ребенка, которого мы перевели в реанимационное отделение. Чувствует себя малыш хорошо, угрозы для жизни нет", - говорит Павлушинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщину с COVID-19, сбежавшую из столичной больницы, принудительно госпитализировали в Ивано-Франковской области

Напомним, по данным Минздрава, на утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине, 13 человек умерли, 8 - выздоровели, за сутки поступило 378 подозрений.

Коронавирус и карантин
Ивано-Франковск карантин роженица Ивано-Франковская область COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+15 Игорь Монахов
За сутки в Украине сделано 296 ПЦР тестов. Из низ 69 дали положительный результат.... Вопрос-задачка: А если таких тестов сделать в 100 раз больше, то сколько заражённых мы получим?! Роженица с подозрением на коронавирус умерла в Ивано-Франковске, - гендиректор роддома - Цензор.НЕТ 5543
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31.03.2020 15:08
+12 Vadim Dumikh
Надо проаюверять всех кто болеет пневмонией, у меня подозрение, что у нас в стране задница.
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31.03.2020 15:06
+7 Никита Ник
сейчас все на коронавирус будут спихивать..
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31.03.2020 15:06
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