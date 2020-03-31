Без доступа юрлиц к рынку земли ее через подставных лиц скупят олигархи. Подобное уже было с ваучерной приватизацией в 90-х, - Милованов

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Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что ограничения на продажу юридическим лицам, которые предусматривает принятый закон о земельной реформе, приведет к тому, что землю скупят через подставных лиц крупные компании и олигархи.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что решение об открытии рынка земли "политически и концептуально – историческое событие и большая победа прогрессивных сил в Украине", однако ограничения, которые остаются на рынке земли, делают его обрезанным и неэффективным.

"Первые три года юридические лица – компании не смогут покупать землю. Но экономика построена на компаниях. Компании более эффективны. Самая большая инновация в экономике за историю человечества, после изобретения торговли и денег, - это компании. Компании позволяют людям объединять финансовые, интеллектуальные и технологические ресурсы и вместе создавать больше добавленной стоимости. Исключение компаний с рынка земли – это удар по развитию отрасли", - считает Милованов.

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В то же время, говорит он, люди, "которые привыкли к серым схемам и имеют свободную наличку", смогут воспользоваться новым рынком земли для накопления больших объемов земли. "Так же как в 1990 определенные группы людей захватили предприятия за ваучеры, скупая их за бесценок и используя подставных лиц", - указал экс-министр.

"В этот раз, землю могут скупить десятки или сотни подставных лиц, каждый из которых приобретет по 100 га. Эти схемы продолжат процесс концентрации контроля над землей в Украине. А поскольку такие схемы не будут использоваться честным бизнесом, на рынке будет ограничена конкуренция. Значит, сегодняшние собственники земли не получат справедливую цену и будут вновь обмануты. А общины получат меньше налогов. Это несправедливо", - написал он и сказал, что в таком случае проигрывают все, кроме тех, кто скупит землю через подставных лиц.

По словам Милованова, чтобы не допустить этого, надо позволить покупку земли фирмам и компаниям с самого начала рынка, с 2021-го, а не с 2024 года.

Напомним, Рада проголосовала закон о продаже земли.



