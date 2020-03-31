Заболевший коронавирусом житель Житомирщины выписан на самоизоляцию: состояние улучшилось, температура 36,6, - ОГА

Об этом во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Пациент, находившийся в первой городской больнице, сегодня выписан на самоизоляцию на 20 дней в собственный дом. Его будут контролировать как правоохранительные органы, так и семейная медицина", - отметил Суслик.
Как уточнил пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник, пациента выписали из больницы, так как состояние его здоровья улучшилось.
"У него сейчас температура 36,5 - 36,6 градусов. Через 10-15 дней ему проведут повторный тест на коронавирус", - отметил Мельник.
Что касается 39-летнего пациента, который сейчас лечится в Бердичеве, его состояние тяжелое, но стабильное. Больной из Малина 1964 года рождения сейчас находится в состоянии, приближенном к средней тяжести.
О пациенте с СOVID-19 из Радомышля, который контактировал с больной коронавирусом женщиной, умершей от этой болезни, в ОГА не рассказали.
Ранее сообщалось, что в Житомире с корнавирусом госпитализировали 49-летнего мужчину, который вернулся из Австрии. Впоследствии полиция открыла против него уголовное производство из-за сокрытия информации о том, что он возил за границу группу туристов.
Сейчас на Житомирщине 5 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, один из которых летальный.