Заболевший коронавирусом житель Житомирщины выписан на самоизоляцию: состояние улучшилось, температура 36,6, - ОГА

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Поскольку состояние здоровья пациента с коронавирусом, который находился в инфекционном отделении Житомирской городской больницы №1, улучшилось, его выписали и отправили на 20-дневную домашнюю самоизоляцию.

Об этом во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пациент, находившийся в первой городской больнице, сегодня выписан на самоизоляцию на 20 дней в собственный дом. Его будут контролировать как правоохранительные органы, так и семейная медицина", - отметил Суслик.

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Как уточнил пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник, пациента выписали из больницы, так как состояние его здоровья улучшилось.

"У него сейчас температура 36,5 - 36,6 градусов. Через 10-15 дней ему проведут повторный тест на коронавирус", - отметил Мельник.

Что касается 39-летнего пациента, который сейчас лечится в Бердичеве, его состояние тяжелое, но стабильное. Больной из Малина 1964 года рождения сейчас находится в состоянии, приближенном к средней тяжести.

О пациенте с СOVID-19 из Радомышля, который контактировал с больной коронавирусом женщиной, умершей от этой болезни, в ОГА не рассказали.

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Ранее сообщалось, что в Житомире с корнавирусом госпитализировали 49-летнего мужчину, который вернулся из Австрии. Впоследствии полиция открыла против него уголовное производство из-за сокрытия информации о том, что он возил за границу группу туристов.

Сейчас на Житомирщине 5 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, один из которых летальный.