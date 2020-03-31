Записи Лероса появились накануне заседания Рады: делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, - глава ОП Ермак. ВИДЕО

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Правоохранительные органы проведут объективное расследование пленок. обнародованных Гео Леросом (СН)

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

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"Первое, что я сделал - это обратился в правоохранительные органы. Эти заявления зарегистрированы в ГБР, СБУ. Также я знаю, что дело возбуждено САП. Я счастлив, что президенту и нашей команде удалось построить независимые правоохранительные органы. Это абсолютно другие органы, чем те, что существовали до этого. Я считаю, что эти органы проведут полное, объективное, открытое расследование всех фактов, которые связаны с этими пленками: кто это делал, по чьему заказу, что там на этих пленках? Я гарантирую вам, что власть никаким образом не будет влиять на это", - заявил Ермак.

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"Я рассматриваю появление этих пленок в воскресенье, за день до того, как в парламенте рассматривались очень важные вопросы. Вчера, я думаю, вы все следили, вы видели, что там происходило. Как умные люди, вы понимаете, кто и как там действовал, кто делал все, чтобы это не произошло. Делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, для того, чтобы Украина никогда не приняла очень важные для нее законы", - акцентировал Ермак.

"Этот господин, который называет себя Гео Лерос, но я хочу сказать его настоящую фамилию. Это гражданин Украины Корехян Георг Багратович. Если. кто-то не знает. Действительно, я считаю, что его действия... Он является инструментом, его используют люди, которые сегодня борятся не только со мной, борятся также с украинской властью, они борятся с командой президента. Я действительно остановил (это происходило тут в Офисе Президента, поэтому есть свидетели) попытки этого господина, который является депутатом партии "Слуга народа" обманным путем назначить в одном из министертсв на должность заместителя министра человека из прошлой власти, который работал в КГГА. С начала этого человека нам предлагали назначить в КГГА. Потом этот человек появился. Это было последнее решение Кабмина Гончарука. Я остановил это. Безусловно, у господина Лероса после этого ко мне соответствующее отношение. Я считаю, что самым правильным будет дождаться заключений правоохранительных органов", - добавил Ермак.

"Попытки демонизировать меня, как руководителя Офиса Президента, как это происходило... я сказал на первом брифинге, что моей целью является сделать Офис президента не демоническим местом, который решает телефонным правом и т.д., а Офисом экспертов, которые помогает президенту эффективно проводить совю политику, работать на благо страны. Чем я и занимаюсть 24 часа 7 дней недели", - резюмировал Ермак.

"Я считаю, что это была целенаправленная акция. Они работают как по методичке. Занимая должность руководителя Офиса Президента я считаю, что это является национальная безопасность. Это не будет, как с Гончаруком", - объяснил Ермак, почему обратился с заявлениями именно в СБУ и ГБР.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

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САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.