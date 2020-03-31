В рамках ужесточения карантинных мер ограничат въезд в Ивано-Франковск, - мэр Марцинкив

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Для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, в Ивано-Франковске вводят новые ограничения на время карантина.

Об этом пишет в Facebook Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, информирует Цензор.НЕТ.

Так, с 1 апреля ограничено пользование детскими, спортивными и игровыми площадками, посещение парков и рекреационных зон, водных объектов. Также запрещено распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки и разжигать костер.

Со 2 апреля в город не будут пускать без необходимости. На въезде установят КПП и будут проводить температурный скрининг.

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Напомним, по данным Минздрава, на утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине, 13 человек умерли, 8 - выздоровели, за сутки поступило 378 подозрений. В Ивано-Франковской области - 45 случаев.