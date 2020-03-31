"Я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый и это так совпало с событиями в нашей стране", - Ермак о покупке мерседеса за 3,2 млн грн

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для покупки нового Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 года выпуска) продал свой старый автомобиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я давно планировал поменять автомобиль. Но к сожалению, я сейчас живу в таком темпе, что у меня нет времени на такие вещи, и честно говоря ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый автомобиль, и это так совпало с событиями в нашей стране", - заявил Ермак.

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"Все что касается финансов, что, где, как – все отображено в моей декларации. При этом, я раньше не хотел говорить, я отказался от всех автомобилей государственных, я отказался от государственной охраны. Я честный человек, который готов смотреть в глаза любому гражданину Украины", - заявил Ермак.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 марта приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 года выпуска) у ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тыс. 776 грн.