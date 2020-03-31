Через неделю-две можем начать проводить обмены пленными, - Ермак

580

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами может быть осуществлен в ближайшие недели.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня финализируются списки, они обновляются. Были некоторые сложности, ведь не были допущены представители Красного Креста… Но мы получили подтверждение о немедленном отправления туда представителей Красного Креста. Я очень надеюсь, что, может, через неделю, через 10 дней, может, через две недели мы уже начнем проводить эти обмены", - заявил он.

Напомним, ранее, 13 марта, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в течение ближайших месяцев все украинцы, удерживаемые в плену на территории ОРДЛО, будут освобождены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники пленных в ОРДЛО украинцев проводят акцию под Офисом Президента с требованием ускорить переговоры. ФОТО