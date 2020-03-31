Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь "обезумевший барыгозавр" хочет посадить меня на 5-12 лет, - "слуга народа" Лерос. ФОТО

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Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, опубликовавший записи с братом главы ОП Андрея Ермака, напомнил Ермаку о предвыборных обещаниях президента Владимира Зеленского по защите разоблачителей коррупции.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Лерос перечислил такие предвыборные обещания Зеленского:

- сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров;

- никаких "корочек", никакого "телефонного права";

- обличитель коррупции находиться под защитой государства и получать материальное поощрение. Я сам не воровал и никому не позволю;

- СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями.

"Это были обещания, а в реальности обезумевший барыгозавр пытается посадить меня на 5-12 лет", - написал нардеп.

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Он также обратился к старшему лейтенанту СБУ Ляховичу, которому поручено дело о том, что Лерос на должности советника министра информполитики лоббировал проект с муралами.

"Уважаемый последователь капитана Жеглова, я сто раз говорил, что все муралы, к которым я имею отношение, сделаны без бюджетных средств!" - написал нардеп.













Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

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САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.



