Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать, - Ермак объяснил, почему участвовал в заседании Трехсторонней контактной группы 11 марта

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Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему принимал участие в заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе состоялось онлайн-заседание Трехсторонней контактной группы. Хочу напомнить, что в прошлом, 11 марта я присутствовал в Минске, потому что с нашей стороны на наш взгляд, после встречи в Париже лидеров нормандского формата, имплементация соглашения должна происходить через решение минской контактной группы. Мы увидели тенденцию того, что она не очень активно начала работать. Многое, что мы ожидали, не происходило, поэтому я решил приехать", - заявил Ермак.

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Ермак отметил, что приглашал также представителей Германии, Франции, однако в связи с пандемией коронавируса они не смогли принять участие в заседании ТКГ.

"Я пригласил присоединиться ко мне представителей Германии, Франции и РФ. К сожалению, наши коллеги из Германии и Франции - уже тогда у них началась активная стадия эпидемии коронавируса, они не смогли приехать. Но я увидел, что процесс практически остановился. Ничего не происходит. ... Поэтому у нас нет времени сегодня на какие-то переговоры, которые не приводят к результату. Поэтому основной задачей было продолжение переговоров по обмену пленных, прекращению огня, по разведению на местах, где есть гуманитарная составляющая", - заявил Ермак.

Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.