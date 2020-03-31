Полуторагодовалый ребенок и его мать с коронавирусом находятся в реанимации в Тернопольской области

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Полуторагодовалый ребенок и его мать, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, находятся в реанимационном отделении в Тернопольской области.

Об этом сообщили в Тернопольском штабе по борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ.

"В реанимационном отделении больницы проходит лечение ребенок, которому 1,5 года, с Кременецкого района и ее мама. В них подтвердили COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Тернопольской больницы скорой помощи находятся 5 больных COVID-19.

В Тернопольской городской детской больнице находится 7 пациентов с коронавирусом. Так, в инфекционном отделении лечат детей 11, 13 и 14 лет.

По последним данным, в Тернопольской области 78 подтвержденных случаев заражения коронавируса. В штабе сообщили, что 393 тернопольчан находятся на самоизоляции.

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