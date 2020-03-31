Возможность дефолта расколола монобольшинство и заставила "слуг народа" идти на компромиссы, - Вятрович

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Государственная позиция "Европейской Солидарности" и профессиональный подход к принятию критически важных законов позволили спасти экономику страны от дефолта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп Владимир Вятрович.

"Возможность дефолта расколола монобольшинство на тех, кто видел в ней угрозу стране и тех, кто видел возможность для себя", - отметил он.

Вятрович подчеркнул: "Этот раскол вернул в парламент политику - заставил "Слуг народа" идти на компромиссы, объединяться с другими проукраинскими силами".

По его словам, фракции удалось отстоять свою позицию в вопросе введения рынка земли и спасти государственные земли сельскохозяйственного назначения от дерибана и распродажи олигархам. Фракция "Слуга народа" согласилась поддержать поправки, которые создают соответствующие предохранители.

"Они пошли на серьезные уступки в вопросе рынка земли: реформу разбили на этапы до 2024 года; внесли в земельный законопроект поправки, которые не допустят чрезмерной концентрации земель в одних руках и создания латифундий, а также продавать государственную и коммунальную сельскохозяйственную землю", - подчеркнул Вятрович.

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"Угроза дефолта объединила проукраинские силы вокруг поддержки закона, который делает невозможным возвращение ПриватБанка Коломойскому", - также добавил он.

В то же время Вятрович отметил, что вчерашние голосования в парламенте не свидетельствуют о создании нового формата большинства в Верховной Раде.

Напомним, ночью депутаты в Раде на внеочередном заседании проголосовали за законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

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