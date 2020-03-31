Ермак не ответил на вопрос, набравший больше всего лайков: пойдет ли в отставку, если факты по его брату подтвердятся?

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Комментарий, получивший наибольшее число реакций под постом Офиса Президента в Facebook, остался без ответа.

На это указала журналистка Кристина Бердинских, которая и задала вопрос, пишет Цензор.НЕТ.

Ее для издания НВ интересовало, готов ли пойти в отставку глава Офиса Президента, если подтвердятся факты, что его брат вел переговоры о должностях и назначениях от имени чиновника.

В своем посте Бердинских также отметила, что Ермак не рассказал о реакции президента на скандал с участием брата главы ОП.

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Отметим: в анонсе брифинга на странице Офиса Президента говорилось, что представители СМИ могут в комментариях задавать вопросы. Пост набрал более 700 комментариев.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

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САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.