Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения от коронавируса

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коронавирус

Винницкие медики разработали собственный протокол лечения заболеваний, вызванных инфекцией коронавируса. Документ утвердило Министерство здравоохранения.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Винницкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

По словам врача-инфекциониста Ларисы Мороз, поскольку в мире нет единого протокола лечения больных коронавирусом, каждая страна разрабатывает свой.

"Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой - основан на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте", - отметила она.

По ее словам, протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета и он официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения.

Отмечается, что это медикаментозное лечение, которое будут применять еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких.

Мороз сообщила, что для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, применяемые при лечении СПИДа, поскольку в состав генома коронавируса входит часть генома вируса иммунодефицита человека.

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Коронавирус и карантин
Винницкая область карантин COVID-19 коронавирус
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"Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой - основан на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте"Источник: https://censor.net.ua/n3185757
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31.03.2020 16:43
+6 Підлога Маккартні
Гройсман Красава Винницкие медики разработали первый в Украине протокол лечения от коронавируса - Цензор.НЕТ 8984
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31.03.2020 16:41
+5 Sopko Tom
ето тебе зеленский расказал или шарий?
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31.03.2020 16:45
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