Идея Консультационного совета будет дальше рассматриваться после консультаций с Францией, Германией и ОБСЕ, - Ермак

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Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что вопрос создания Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе будет рассматриваться только после консультаций с Францией, Германией и ОБСЕ.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу напомнить, что наша позиция является неизменной (я всегда ее повторяю, но, к сожалению, есть некоторые силы, некоторые люди, которые почему-то приписывают нам то, чего не существует): мы никогда не вели переговоры ни с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", ни с террористами, ни с сепаратистами. И не будем их вести. Но в Минских договоренностях прописано, и там есть подписи представителей "ЛНР" и "ДНР", там есть условия, что Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями территорий. Все, больше 5 лет, за которые проходит процесс в Минске, на этих переговорах присутствуют только представители "ЛНР" и "ДНР" - они не являются представителями ТКГ и никогда ими не станут", - заявил Ермак.

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"Наша позиция является очень принципиальной: мы готовы сегодня говорить с нашими гражданами, которые временно проживают на оккупированных территориях, которые не являются участниками войны на Донбассе, на которых нет крови наших героев и наших бойцов. И эта позиция никогда не менялась", – заявил руководитель Офиса президента.

"Мы хотели прекратить монополию на представительство ОРДЛО представителей "ДНР" и "ЛНР", и эта платформа, которой мы нашли рабочее название - Кординационный совет, является реализацией этой идеи", - заявил глава Офиса президента Украины.

По его словам, в этой платформе не должно быть участников, назначенных государством. Вместо этого ожидается, что это будут представители общественных организаций, церковные деятели.

"Украинская сторона хотела и продолжает настаивать, чтобы эта платформа была создана гражданским обществом. Консультации продолжаются, после консультаций с обществом и парламентом будет принято окончательное решение", - отметил он.

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"Да, действительно, Координационный совет обсуждался в формате телефонного разговора политических советников в Нормандском формате. И, как было достигнуто решение в Минске, идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации до сих пор продолжаются", - сказал он.

Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.