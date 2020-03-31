Из-за коронавируса "Укрзализныця" получит до 10 млрд грн. убытков за первую половину 2020 года

494

Из-за пандемии коронавируса АО "Укрзализныця" только за первую половину 2020 года может получит от 6 до 10 миллиардов гривен убытков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы "УЗ".

Такие расчеты привел временный глава компании Желько Марчек. По его словам, убытки "Укрзализныци" - это недополученные доходы от пассажирских перевозок и расходы на возврат денег за билеты.

"Грузовой сегмент также страдает от эпидемии и введенных карантинных мероприятий. Уже сейчас мы наблюдаем снижение объемов производства до 30% и остановку работы отдельных предприятий-грузоотправителей, что также негативно влияет на доходность Общества", - сообщил Марчек.

Размер недополученных доходов за март 2020 года в Укрзализныци оценивают в 1,2-1,4 миллиарда гривен ($430-500 тыс.). За первую половину 2020 года убытки компании вырастут еще больше.

"По нашим оценкам, по итогам первого полугодия 2020 года, чистый убыток компании составит от 6 до 10 млрд грн ($22-36 млн). Таких результатов мы не имели с 2015 года", - добавил временный глава компании.

Он напомнил, что "УЗ" трудоустраивает около 250 тыс. людей, которым продолжают осуществлять выплаты за счет сокращения расходов на закупку материально-технических ресурсов. Также от всех премий и надбавок отказалось правление "УЗ" и наблюдательный совет компании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" заверяет, что компенсирует 100% стоимости билетов на поезда