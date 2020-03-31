"Новая почта" купила для больниц Черновцов 2000 защитных костюмов

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Социально ответственный бизнес продолжает оказывать активную помощь в борьбе со смертельной угрозой COVID-19.

Крупнейшая в Украине почтовая служба "Новая почта" оплатила пошив 2000 специальных защитных костюмов для врачей Черновцов. В ближайшие дни заказ будет выполнен, после чего средства индивидуальной защиты бесплатно доставят в больницы города.

Городской голова Черновцов Алексей Каспрук поблагодарил компанию за такую помощь. "2000 комбинезонов для защиты черновицких врачей на сумму 1 млн грн оплатила сегодня "Новая почта". Ожидаем поставок на следующей неделе", – написал мэр на своей странице в Facebook.

По словам соучредителя компании "Новая почта" Инны Поперешнюк, помощь Черновцам предоставлена в рамках принятого 15 марта 2020 года решения о выделении 25 млн грн на закупку медицинского оборудования, инвентаря, препаратов и средств индивидуальной защиты для лечебных заведений Украины.

"Мы не можем оставаться в стороне от всеобщей беды. Сегодня здоровье и жизни миллионов украинцев зависят от каждого из нас, в том числе ответственной социальной позиции бизнеса. В ближайшее время "Новая почта" закупит и поставит медицинским учреждениям еще несколько аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы продолжаем призывать представителей бизнеса, волонтеров, общественные организации присоединиться к благородному делу, внести свой вклад и всеобщими усилиями обеспечить больницы страны всем необходимым", – сказала Инна Поперешнюк.

Как сообщалось ранее, 18 марта 2020 года "Новая почта" доставила Полтавской областной инфекционной больнице первую партию гуманитарной помощи. Медикам было передано около 50 единиц оборудования, антивирусных препаратов и СИЗ. Компания закупила рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмофереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазийным измерением гемодинамики, аппараты искусственной вентиляции легких.

26 марта 2020 года "Новая почта" передала Полтаве второй транш медицинской гуманитарной помощи. Областная инфекционная больница получила 8100 респираторов, 3502 защитных щитка, 200 десятилитровых бутылей антисептика, 158 медицинских защитных костюмов, а 5-я городская клиническая больница – 20 инфузионных насосов.

В рамках принятого Кабинетом Министров постановления, разрешающего продажу лекарственных препаратов в онлайн-режиме и их доставку средствами почтовой связи, "Новая почта" откликнулась на просьбу президента Украины привезти в медучреждения 24 областей нашей страны крупную партию средств индивидуальной защиты и медицинских приборов. Всего за 4 дня, с 26 по 29 марта 2020 года, компания установила своеобразный рекорд: медучреждениям бесплатно доставлено 120 тонн товаров медицинского назначения. "Новая почта" задействовала 6 фур, каждая из которых развезла по областным центрам Украины 20 тонн жизненно важных грузов.