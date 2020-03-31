Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м. ДОКУМЕНТ

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Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м. ДОКУМЕНТ

Министерство здравоохранения Украины определило условия, при которых продуктовые рынки могут возобновить работы несмотря на введенный карантин в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении №5, опубликованном на сайте Минздрава.

Рынки смогут работать в случае пребывания не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка, а также при зарегистрированном производителе пищевой продукции.

Необходимо также, чтобы была предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра. 

Персонал и покупатели должны быть обеспечны необходимыми сердствами индивидуальной защиты. 

Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что продуктовые рынки могут снова открыть, если они будут придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мер.

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Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м 01

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+12 Irina Pravda
УЖЕ НАЖРАЛИСЬ ВЛАДЕЛЬЦЫ СУПЕРМАРКЕТОВ. Не лезет уже Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м - Цензор.НЕТ 223
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31.03.2020 17:19
+8 Марина Лисицкая
Зачем их закрывали, чтобы люди деньги теряли? Там открытое пространство, олнце и воздух или ради сверх прибыли владельцам супермаркетов?
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31.03.2020 17:12
+8 18c49ed2
"Что не делает дурак всё он делает не так" Ну хоть дошло до зеленых дебилов, что народ нужно кормить. И средних с.х производителей спасать.
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31.03.2020 17:21
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