Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки: 1 посетитель на 20 кв. м, расстояние между местами торговли не меньше 3 м. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении №5, опубликованном на сайте Минздрава.
Рынки смогут работать в случае пребывания не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка, а также при зарегистрированном производителе пищевой продукции.
Необходимо также, чтобы была предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.
Персонал и покупатели должны быть обеспечны необходимыми сердствами индивидуальной защиты.
Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что продуктовые рынки могут снова открыть, если они будут придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мер.