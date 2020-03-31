Венедиктова подписала заявление Трепака об отставке

2620 32
трепак

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала заявление об отставке своего заместителя Виктора Трепака, который курировал дела об убийстве Екатерины Гандзюк, Павла Шеремета, а также "дела Майдана".

Об этом сообщил Трепак изданию Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Да, генпрокурор подписала мое заявление об отставке", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Требуем вернуть кураторство департаментом по делам Майдана Виктору Трепаку", - семьи Небесной Сотни

В пятницу, 27 марта, адвокат Маси Найем заявил об отстранении заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака от расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Трепака не отстраняли, "его ключевые дела никто не забирал". При этом она подтвердила, что департамент спецрасследований вместо Трепака стал курировать назначенный сегодня заместителем Генерального прокурора Алексей Симоненко.

Виктор Трепак заявил, что подал в отставку и работает до понедельника. "Уже нет смысла просто", - пояснил он свое решение.

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8 18c49ed2
Венедиктова подписала заявление Трепака об отставке - Цензор.НЕТ 7478
показать весь комментарий
31.03.2020 17:31
+7 Rostyslav Komarnytsky
Зєлєнскій - не української культури людина. По українських селах люди так не вміють. Моя покійна бабця казали: "Не можна гузном на стіл сідати, бо на ньому хліб св'ятий стоїть". А у Зєлєнского бабці не було. Української у всякому разі.
показать весь комментарий
31.03.2020 17:35
+6 я гражданин Украины
Вы мужчина, или женщина? - Товарищ! А какая разница?"

Венедиктова подписала заявление Трепака об отставке - Цензор.НЕТ 4099
показать весь комментарий
31.03.2020 17:39
Смотреть комментарии