Полиция за нарушение карантина составила 3120 админпротоколов и открыла 33 уголовных производства

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Украинские правоохранители уже составили 3120 админпротоколов за нарушения правил карантина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД, только за минувшие сутки 30 марта было составлено 152 административных протокола по статье о нарушении правил относительно карантина.

Кроме того, с начала карантина открыли уже 33 уголовных производства: 19 – статья Уголовного кодекса о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений; 14 – связаны с нарушением карантинных мероприятий.

В МВД добавили, что в рамках борьбы с коронавирусом в Украине действует режим чрезвычайной ситуации. Для обеспечения карантинного режима и охраны публичной безопасности на службе находится более 18 тысяч 700 правоохранителей: 16100 – работники Нацполиции (892 привлечены к охране медицинских учреждений, занимающихся лечением и обсервацией украинцев, также они находятся на мобильных постах контроля); 2500 – военнослужащие Нацгвардии; 100 – бойцы ГСЧС Украины.

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Напомним, согласно недавнему решению Кабмина, люди которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, теперь должны находиться на обсервации в течение 14 дней. Цель таких мер – недопущение занесения новых случаев болезни на территорию Украины.