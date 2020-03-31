С начала действия карантина 60% украинцев понесли финансовые убытки, - опрос

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С начала действия карантина в Украине более 60% страны понесли финансовые убытки.

Как передает Цензор.НЕТ, опубликованы результаты всеукраинского национально репрезентативного опроса Info Sapiens, проведенного 25-29 марта.

38% украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи в результате эпидемии, 16% - полную потерю дохода, 14% - потери работы, 10% - финансовые убытки (например, через сдачу билетов). Всего 60% украинцев назвали меньшей мере один вид финансовых убытков.

Если рассматривать нефинансовые убытки, то 11% украинцев также жаловались на злоупотребления со стороны власти, а 8% - на непредоставление надлежащей медицинской помощи. В общем 69% опрошенных отметили, что их семьи так или иначе пострадали от эпидемии.



В то же время если говорить не о фактических убытках, а о страхах, то больше всего украинцы боятся заражения коронавирусом (43%), на втором месте - снижение дохода (34%), на третьем - непредоставление надлежащей медицинской помощи (33%), на четвертом - полная потеря дохода (29%), на пятом - отвлечение внимания от неправильных решений власти (26%), на шестом - потеря работы (23%). Не боятся никаких последствий эпидемии лишь 7% опрошенных.





В общем мысли украинцев по серьезности последствий эпидемии и карантина разделились: 40% не ожидают существенных потерь, 47% - боятся серьезных последствий, а для 7% серьезные последствия уже наступили.





Среди тех, кто работал в карантин, только 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось в карантин, 10% потеряли работу из-за карантина, остальные не дали ответ на вопрос.



В сложившейся ситуации, 77% украинцев будут пытаться экономить и только 12% - тратить больше денег (например, на запасы или крупные покупки), так как, по их мнению, они могут обесцениться или невозможно будет купить нужные товары.

Социологи опросили 809 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.



Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. В исследовани удалена Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украины. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.



Опрос проводился 25-29 марта 2020 за собственные средства Info Sapiens.

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