В ближайшее время в аптеках появятся все необходимые медицинские средства защиты, - Ермак

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время должна быть решена проблема дефицита в аптеках медицинских средств и средств индивидуальной защиты.

Об этом Ермак заявил во время онлайн-брифинга 31 марта, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый день в Украину поступают все необходимые средства - медицинские средства, тесты, защитные маски. Безусловно, мы получаем ежедневно сигналы, что еще есть проблемы с защитными средствами в аптечных сетях, но все это находится на контроле, и я уверен, что в ближайшие сроки эта ситуация будет исправлена ​​и в каждой аптеке можно будет приобрести все необходимое", - заявил Ермак.

Он отметил, что ежедневно решается вопрос обустройства и обеспечения больниц и медиков всем необходимым.

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