Выставочные центры и дворцы спорта могут стать временными госпиталями, - главный санврач Ляшко

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В выставочных центрах и дворцах спорта могут разместить дополнительные койко-места для пациентов с коронавирусом.

Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения и главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

По его словам, проект временных рекомендаций для развертывания госпиталей вне учреждений здравоохранения уже разработан и передан в два профильных учреждения - Институт общественного здоровья и Институт эпидемиологии.

"После этого будем рассматривать возможность размещения дополнительных койко-мест в так называемых выставочных центрах, дворцах спорта, в случае такой необходимости", - заявил Ляшко, напомнив, что всего этого можно избежать, если соблюдать нормы карантина.

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