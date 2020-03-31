Выставочные центры и дворцы спорта могут стать временными госпиталями, - главный санврач Ляшко

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стадион,коронавирус

В выставочных центрах и дворцах спорта могут разместить дополнительные койко-места для пациентов с коронавирусом.

Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения и главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

По его словам, проект временных рекомендаций для развертывания госпиталей вне учреждений здравоохранения уже разработан и передан в два профильных учреждения - Институт общественного здоровья и Институт эпидемиологии.

"После этого будем рассматривать возможность размещения дополнительных койко-мест в так называемых выставочных центрах, дворцах спорта, в случае такой необходимости", - заявил Ляшко, напомнив, что всего этого можно избежать, если соблюдать нормы карантина.

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Коронавирус и карантин
карантин Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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+5 Георгий Сова
А кто станет временными врачами?)
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31.03.2020 17:59
+4 mrSmith
Все кто смотрел сериалы "Скорая помощь", "Доктор Хаус", "Реанимация" и "Сестра Джеки"!
Выставочные центры и дворцы спорта могут стать временными госпиталями, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7909
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31.03.2020 18:02
+3 Zelya Vsyo
Ляшко- так, как вы "готовы" к эпидемии, вам в "ледовых дворцах" придётся не больницы размещать, а морги. Как в Мадриде. Выставочные центры и дворцы спорта могут стать временными госпиталями, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3442
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31.03.2020 18:06
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