Зеленский и Меркель договорились о перенаправлении Украине 150 млн евро для борьбы с коронавирусом

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с коронавирусом в Украине.

Об этом 31 марта сообщила пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии.

"Было договорено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности, в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни", - говорится в сообщении.

"В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды", - добавили в ОП.

Меркель положительно отметила принятие накануне законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. В этом контексте она также отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества.

"Также говорилось о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского союза и Всемирного банка", - говорится в сообщении.

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Коронавирус и карантин
Зеленский карантин Меркель COVID-19 коронавирус
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+10 Серый Вовк
Ермак ещё пару Меринов прикупит ... Зеленский и Меркель договорились о перенаправлении Украине 150 млн евро для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6057
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31.03.2020 17:56
+1 makkeyn 1d5c8ba8
Т.е это кредит или помощь? Я не понял.
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31.03.2020 17:58
+1 Старый зольдат
Ну, вот вам и немецкая киношка для взрослых. Называется "Старая торговка сосисками фрау Штази и не совсем юный Янелох". Зеленский и Меркель договорились о перенаправлении Украине 150 млн евро для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9853
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31.03.2020 17:58
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