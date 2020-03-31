"На#балово", - во время брифинга Ермака журналисты не получили ответы на свои вопросы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За несколько часов до начала на странице ОП появился анонс. Представителям СМИ предлагалось оставить в комментариях свой вопрос, на который мог бы ответить чиновник.
Пользователи оставили более 700 комментариев. Среди наиболее популярных тем (в том числе собравшие сотни реакций) - реакция на обнародованные нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом, "консультативный совет" с представителями ОРЛДО.
Первые 10 минут брифинга Ермак посвятил теме карантина.
Первый озвученный вопрос - журналиста "Интерфакс-Украина" Романа Ляшенко о продолжении "нормандского формата" и "консультативном совете" с представителями ОРДЛО. На ответ ушло около 5 минут.
Далее модератор предложила ряд вопросов об обнародованном Леросом, однако озвучила только Романа Романюка из "Украинской правды". Но вместо прямого ответа Ермак начал говорить об онлайн-переговорах ТКГ. За пять минут он, в частности, подчеркнул, что переговоров с "представителями властей" ОРДЛО никогда не будет.
Модератор повторила вопрос журналиста, и глава ОП проговорил свою позицию.
Отметим, что второй вопрос этого же журналиста озвучен не был.
Следующим был задан вопрос журналистки "Бабеля" Оксаны Коваленко, которая уточнила, почему Ермак обратился именно в СБУ и ГБР. Ермак сказал, что считает опубликованное Леросом связанным с безопасностью государства. На ответы на оба вопроса глава ОП потратил около 10 минут.
Последним прозвучал вопрос "Укринформа" о том, входит ли в пакет условий для следующего обмена удерживаемыми лицами создание "консультативного совета". Ермак заверил, что это независимые вопросы.
Организаторы заявили, что в дальнейшем общение с Ермаком будет регулярным и в таком формате.
Почти сразу после брифинга журналисты начали писать, что на их вопрос ответа не прозвучало. Так, журналистка НВ Кристина Бердинских не услышала ответа, готов ли пойти в отставку глава Офиса Президента, если подтвердятся факты, что его брат вел переговоры о должностях и назначениях от имени чиновника. А между тем, он набрал наибольшее число реакций пользователей.
Журналистка "Цензор.НЕТ" Татьяна Бодня подчеркнула, что ее вопрос был выведен на экран, то есть замечен, но не озвучен.
То же случилось с вопросом журналиста hromadske Данило Мокрика. Он коротко охарактеризовал мероприятие: "На#балово".
"Задавайте вопросы в каментах", - говорили они. Вагон людей спрашивает различные вопросы о его брате и "Записях Лероса". О давлении на правоохранительные органы, об увольнении или временном отстранении от должности, о содержании записей.
Именно я спрашиваю: "Что сказал вам президент по поводу записей с вашим братом?". Не "прокомментируйте, пожалуйста, записи". А "что сказал вам президент". Вопрос набирает более 200 лайков. В результате все вопросы по записям прессерка (пресс-секретарь. - Ред.) сваливает в один, Ермак выдает общий гневный спич с обвинениями - и все. Расходимся", - констатировал журналист.
В свою очередь, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов просил главу ОП Андрея Ермака передать своему брату, фигурировавшему на опубликованных Гео Леросом записях, такие вопросы: