Денисова настаивает на немедленной эвакуации граждан Украины из Индии

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индия,коронавирус

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о многочисленных обращениях от граждан Украины, остающихся в Индии, которые не имеют возможности самостоятельно вернуться домой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Они лишены финансовой возможности самостоятельно вернуться в Украину, в том числе из-за того, что авиакомпании не вернули деньги за отмененные рейсы", - заявила Денисова.

Она также отметила, что прекращение работы городского и межгородского транспорта в Индии создала дополнительные препятствия для свободного доступа в Международный аэропорт Дели.

"Сейчас наши сограждане находятся в очень трудных условиях из-за враждебного отношения местного населения к иностранцам, которых они считают распространителями коронавирусной инфекции Covid-19. Большинство из них принудительно выселили из отелей. Они остались на территории другого государства без питьевой воды и питания. Сложилась угрожающая ситуация для жизни, особенно для несовершеннолетних, инсулинозависимых лиц и людей пенсионного возраста, которые также есть среди тех, кто вынужденно остался в Индии", - подчеркнула омбудсмен.

"Обращаюсь к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с просьбой принять необходимые меры, чтобы защитить права и свободы граждан Украины, в частности в кратчайшие сроки осуществить их эвакуацию в Украину", - обратилась Денисова, напомнив, что согласно пункта 13 "Порядка проведения эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций" эвакуация граждан в случае угрозы их жизни и здоровью на территории иностранных государств проводится по решению Министерства иностранных дел Украины.

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Коронавирус и карантин
Денисова Индия карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+14 Прощай немытая раССея
Они с собачками?...
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31.03.2020 18:06
+12 Ольга Мартынюк 8c212b17
За свой счет.
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31.03.2020 18:04
+11 Гундяй Крестовоздвиженский
ми вже бачили тих, хто повернувся з Індії
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31.03.2020 18:08
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