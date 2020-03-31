Ермак противодействовал моему назначению в Кабмин, ведь имеет огромное влияние на транспортный комитет Рады, - Сагайдак

3405

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос хотел "обманным путем назначить на должность заместителя министра в одном из министерств человека из прошлой власти, который работал в Киевской государственной администрации".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"Я считаю, что его действия... (Гео Лероса. - Ред.) Он является инструментом, его используют люди, которые сегодня борятся не только со мной, борятся также с украинской властью, они борятся с командой президента. Я действительно остановил (это происходило тут в Офисе Президента, поэтому есть свидетели) попытки этого господина, который является депутатом партии "Слуга народа" обманным путем назначить в одном из министертсв на должность заместителя министра человека из прошлой власти, который работал в КГГА. С начала этого человека нам предлагали назначить в КГГА. Потом этот человек появился. Это было последнее решение Кабмина Гончарука. Я остановил это. Безусловно, у господина Лероса после этого ко мне соответствующее отношение", - заявил Ермак.

В свою очередь бывший заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Илья Сагайдак на странице в сети Facebook сообщил: "Сейчас председатель Офиса Президента Ермак вспомнил, что меня рассматривали как кандидата на пост главы КГГА, а также я был согласован Кабмином на должность заместителя министра инфраструктуры Украины".

По словам Сагайдака, еще в декабре 2018 его пригласили, как эксперта, в "мозговой центр" штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского, где он был ответственен за группу экономических экспертов и был автором многих пунктов программы кандидата Зеленского.

"Я сознательно отказался идти в парламент от политической силы СН и сконцентрировал свои усилия на фундаментальных изменениях в столице, а именно стратегии развития города, включая демонтаж существующей коррупционной системы и изменения в фундаментальных принципах работы управленческой системы столицы. ... Свою программу я представил Президенту и получил его положительную оценку, но дальше "что-то пошло не так", - отметил Сагайдак.

Он отмечает, что во время собеседования на должность главы КГГА в кабинет президента "ворвался господин Ермак, хотя сам президент подчеркнул, что его не приглашали, и остался после встречи наедине в кабинете".

"Его аргументы меня не назначать, по словам окружения Президента, были связаны с тем, что это конфликт с известным мэром, а с ним лучше договориться, так собственно и произошло", - добавил Сагайдак.

Также читайте: Мендель о публикациях "слуги народа" Лероса: Президент не должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке

"Относительно моего назначения на должность заместителя министра инфраструктуры, меня пригласил на должность министр, который самостоятельно принимал решения относительно своих заместителей. К тому же, мы с Владом (Владиславом Криклием. - Ред.) знакомы с университетских времен, общаемся и видим работу друг друга на государственных должностях со времен Революции Достоинства. Первое собеседование на должность заместителя министра состоялось в кабинете министра еще в конце 2019 года. Документы на назначение я подал в правительство Гончарука еще в феврале", - объяснил он.

Сагайдак заявил, что по информации с разных источников, Ермак противодействовал его назначению, ведь "имеет огромное влияние на транспортный комитет".

"Поэтому назначение состоялось только в марте. После того как изменился Кабмин, для меня окончательно пропало желание участвовать в его работе, ведь стало очевидно, что произойдет узурпация власти людьми с сомнительной репутацией. Считаю слова Ермака ерундой и манипуляцией. Очень выгодно подменять суть изложенных доказательств коррупции, какими-то личными мотивами", - подчеркнул он.

"Я не услышал почему брат главы Офиса Президента уличен в качестве коррупционера, а преследуют не его, а обличителя. Это театр абсурда, что еще раз меня убеждает в том, что я сделал правильный выбор, когда не пошел на должность", - подытожил Сагайдак.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак не ответил на вопрос, набравший больше всего лайков: пойдет ли в отставку, если факты по его брату подтвердятся?

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время в аптеках появятся все необходимые медицинские средства защиты, - Ермак



