Двое военнослужащих ранены в зоне проведения ООС, - штаб

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Защитники Украины получили ранения в результате обстрела на Луганском направлении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Сегодня на Луганском направлении в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", — сказано в сообщении.

Военнослужащих доставили в военно-медицинские учреждения и предоставили необходимую помощь.

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"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", — добавили в штабе.