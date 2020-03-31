Труханов попросил ВАКС отложить рассмотрение его дела, сославшись на участие в оперативных совещаниях по противодействию пандемии

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Такое ходатайство мэра Одессы сегодня, 31 марта, удовлетворила коллегия судей ВАКС. Из-за того, что объявлен общенациональный карантин, судебное разбирательство дела проходило в формате видеоконференции. Во время заседания обвиняемый подал ходатайство об отложении рассмотрения дела через срочное совещание о принятии мер в борьбе с COVID-19 в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

Во время сегодняшнего судебного разбирательства суд начал исследовать электронные носители информации, предоставленные следствием. Для этого на заседание пригласили соответствующего специалиста - представителя НАБУ.

Следующее заседание назначено на 9 апреля 2020 на 10:00.

Напомним, мэра Одессы обвиняют в недостоверном декларировании.

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