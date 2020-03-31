Основатель банка "Аваль" Шпиг погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп

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"Мерседес" предпринимателя потерял управление и вылетел в кювет. Федор Шпиг и его водитель погибли, еще одна пассажирка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на собственные источники.

ДТП произошло около 14 часов на 215-м километре трассы Киев-Чоп возле с. Романовка Новоград-Волынского района Житомирской области.

По предварительным данным, "Мерседес", в котором находился бизнесмен, потерял управление, вылетел в кювет и загорелся.

Шпиг и его водитель погибли на месте. Еще одна пассажирка доставлена в больницу Новоград-Волынска. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

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Федор Шпиг — банкир, предприниматель, общественный деятель. Основатель банков "Аваль" и "Престиж", холдинга "Молочный альянс" (торговые марки "Славия", "Молочный Шлях", "Здорово" и "Яготинское"). Депутат Верховной Рады 3, 4 и 5.