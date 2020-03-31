Битва за землю. Продадут ли украинский чернозем? ВИДЕО

4374

В новом выпуске проекта "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич рассуждает о перспективах и угрозах открытия рынка земли после принятия "кастрированного" законопроекта.

Неужели битва вокруг рынка земли, которая велась со времени первого моратория на продажу сельхозземель (а это 2001 год) наконец завершилась? А вот и нет, есть несколько подводных камней, которые могут потопить этот рынок еще на старте. И дело не только в Юлии Тимошенко и ОПЗЖ, которые собираются оспаривать принятие закона в Конституционном Суде.

Что не так с одобренной моделью земельного рынка? Почему не будет роста стоимости земли и притока кредитных средств, зато будут серые схемы? И почему выносить вопрос рынка земли на референдум почти наверняка будет означать крест на этом проекте?

К непростой ситуации добавляется фактический крах монобольшинства, а вместе с этим - угроза еще одних досрочных парламентских выборов. Ведь мы помним, кто в прошлом году распустил Верховную Раду из-за неустойчивой коалиции, которую невозможно подтвердить. Вдруг кто забыл, так это был сам Владимир Зеленский. Кто помешает ему сделать то же самое с еще одним неподконтрольным парламентом?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.