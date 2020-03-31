Из Китая в Украину прибыло 100 тысяч ПЦР-тестов, маски и медицинское оборудование, - Офис президента. ФОТО

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В Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.

В сообщении отмечается: "После прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во все регионы Украины.

Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы.

Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения.

Офис Президента Украины, осуществлял организацию доставки медицинского груза для системы здравоохранения, также способствовал ввозу в Украину экспресс-тестов и медицинских средств, закупленных отечественными предпринимателями.

Напомним, 30 марта из Республики Корея в Украину прибыл самолет со 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Тест-системы доставили в инфекционные лаборатории всех областей страны".

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