Из Китая в Украину прибыло 100 тысяч ПЦР-тестов, маски и медицинское оборудование, - Офис президента. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.
В сообщении отмечается: "После прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во все регионы Украины.
Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы.
Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения.
Офис Президента Украины, осуществлял организацию доставки медицинского груза для системы здравоохранения, также способствовал ввозу в Украину экспресс-тестов и медицинских средств, закупленных отечественными предпринимателями.
Напомним, 30 марта из Республики Корея в Украину прибыл самолет со 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Тест-системы доставили в инфекционные лаборатории всех областей страны".