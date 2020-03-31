Закупка необходимого для борьбы с распространением COVID-19 оборудования для регионов станет централизованной, - ОП

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Регионы аккумулировали финансы из разных бюджетов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

На селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского каждый регион доложил о собранных средствах и их направлении, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Кроме областных, районных и городских бюджетов, по поручению Главы государства региональные руководители привлекли к закупке необходимых средств бизнесменов.

"Мы собрали статистику по финансам в регионах. Вижу, что больше всего аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев. В то же время надо работать над эффективным распределением этих средств. В чем нужно - мы вам поможем", - сказал Владимир Зеленский.

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Руководители областных государственных администраций и городские головы пожаловались, что существуют проблемы с поиском спецсредств и оборудования для борьбы с коронавирусом и их доставкой. Поэтому они обратились к властям с просьбой помочь с централизованной закупкой необходимого оборудования - так, как это уже происходит со средствами спецзащиты.

"Мы понимаем, что на местах сложно вести переговоры с производителями и регулировать доставку. И потому видим, что это (та ситуация. - Ред.), когда деньги есть, а потратить их невозможно. Я уже переговорил с "Медицинскими закупками Украины", чтобы они максимально помогли с централизацией закупок и распределением товаров по больницам", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.