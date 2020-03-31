Закупка необходимого для борьбы с распространением COVID-19 оборудования для регионов станет централизованной, - ОП

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ивл

Регионы аккумулировали финансы из разных бюджетов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

На селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского каждый регион доложил о собранных средствах и их направлении, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Кроме областных, районных и городских бюджетов, по поручению Главы государства региональные руководители привлекли к закупке необходимых средств бизнесменов.

"Мы собрали статистику по финансам в регионах. Вижу, что больше всего аккумулировали Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев. В то же время надо работать над эффективным распределением этих средств. В чем нужно - мы вам поможем", - сказал Владимир Зеленский.

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Руководители областных государственных администраций и городские головы пожаловались, что существуют проблемы с поиском спецсредств и оборудования для борьбы с коронавирусом и их доставкой. Поэтому они обратились к властям с просьбой помочь с централизованной закупкой необходимого оборудования - так, как это уже происходит со средствами спецзащиты.

"Мы понимаем, что на местах сложно вести переговоры с производителями и регулировать доставку. И потому видим, что это (та ситуация. - Ред.), когда деньги есть, а потратить их невозможно. Я уже переговорил с "Медицинскими закупками Украины", чтобы они максимально помогли с централизацией закупок и распределением товаров по больницам", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Коронавирус и карантин
карантин оборудование Офис Президента COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Igor V 184bb5c7
Заканчивалась вторая неделя пандемии в стране, а зебилы заговорили о каких-то централизованных закупках. С такими темпами, весь оставшийся медперсонал заболеет и не будет кому лечить. Ох, не даром квартальный дурачек отвез свою шалаву и личинок в швецию - подальше от этого лядского цирка.
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31.03.2020 20:45
+1 Чукча не читатель.
Ермачине одного мерса маловато.
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31.03.2020 20:46
+1 Igor L
Офіс Президента не є органом виконавчої влади, тому це не питання яке вирішує Офіс Президента. Хай пильнують наявність туалетного паперу в своїх туалетах - це їх компетенція! Кабінет міністрів є найвищим керівним органом виконавчої влади і тому питання закупівель має вирішувати уряд та ВРУ, в межах законодавства України! Досить вже нам прикладів говномеджменту від Офісу Президента та Єрмака!
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31.03.2020 20:58
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