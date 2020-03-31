"Коммунизм в головах": Венедиктова просит подчиненных перечислить зарплату за 1 день на борьбу с коронавирусом, - Леменов. ДОКУМЕНТ

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"Коммунизм в головах": Венедиктова просит подчиненных перечислить зарплату за 1 день на борьбу с коронавирусом, - Леменов. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова разослала заместителям и руководителям подразделений Офиса генпрокурора соответствующий документ.

Документ опубликовал в Фейсбуке главный эксперт StateWatch Александр Леменов, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошу поддержать инициативу Президента Украины и центральных органов исполнительной власти относительно перечисления для указанных целей однодневного заработка работников Офиса Генерального прокурора", — сказано в документе.

Ведомости о поддержании инициативы Венедиктова требует предоставить в Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности не позднее 1 апреля.

"Скажите, пожалуйста, когда закончится этот коммунизм в головах? Порежьте бюджеты Нацполиции, МВД, СБУ ... почему обычные сотрудники должны отдавать свои деньги? Простите, в Офисе Генпрокурора не у многих есть Hublot или Vacheron Constantin. Мы просто, видимо, всех уволили до этого ...", - прокомментировал публикацию документа Леменов.

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Коммунизм в головах: Венедиктова просит подчиненных перечислить зарплату за 1 день на борьбу с коронавирусом, - Леменов 01


Коммунизм в головах: Венедиктова просит подчиненных перечислить зарплату за 1 день на борьбу с коронавирусом, - Леменов 02

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+14 Поедатель Зябликов
Возврат совка, инициатив трудящихся и добровольно-принудительной концепции. Мерзко! Но предсказуемо. Достаточно взглянуть на хлебальник этой выдры. Венедиктова просит подчиненных перечислить зарплату за 1 день на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 837
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31.03.2020 20:49
+11 tamerlan
Платок! Дайте мне платок!!!!!!!! Сльозы радости и гордости не дают мне лицезреть сие чудо!!!!!
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31.03.2020 20:51
+8 ggl chrm
Рекомендую взимать процент с продажи должностей. Чтобы не обидеть зеленского, брать не более 10%. Остальное ему с ермаком.
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31.03.2020 20:50
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