В "ДНР" заявили о первом случае инфицирования коронавирусом

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В так называемой "ДНР" сообщили о первом случае коронавируса в оккупированной части Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом на брифинге 31 марта сообщила так называемая "министр здравоохранения" ДНР "Ольга Долгошапко.

По ее словам, инфицированная - женщина, 19 марта приехала из Москвы вместе с мужем и маленьким сыном. 24 марта ей стало плохо, 29 марта она обратилась на горячую линию местного "МЗ".

Женщине вызвали скорую помощь, которая госпитализировала ее в инфекционное отделение. Сейчас состояние женщины стабильное, температуры у нее нет, утверждает Долгошапко.

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