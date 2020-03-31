В "ДНР" заявили о первом случае инфицирования коронавирусом

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вирус

В так называемой "ДНР" сообщили о первом случае коронавируса в оккупированной части Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом на брифинге 31 марта сообщила так называемая "министр здравоохранения" ДНР "Ольга Долгошапко.

По ее словам, инфицированная - женщина, 19 марта приехала из Москвы вместе с мужем и маленьким сыном. 24 марта ей стало плохо, 29 марта она обратилась на горячую линию местного "МЗ".

Женщине вызвали скорую помощь, которая госпитализировала ее в инфекционное отделение. Сейчас состояние женщины стабильное, температуры у нее нет, утверждает Долгошапко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции

Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Донецкая область коронавирус
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Топ комментарии
+6 Vasyl Karmazyn
Та щоб ви всі там виздихали, кляті сепарасти!
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31.03.2020 20:57
+6 Andy Jumeirach
...когда
же вы все наконец поймёте, что не имеете права использовать аббревиатуру
лнрднр, от слова вообще!!! нет никаких лнрднр , а есть часть территории Украины,
захваченная вооруженным путём спецподразделениями из россии при пособничестве
украинских коллаборантов. Коллаборационизм (википедия) - есть осознанное, добровольное и
умышленное сотрудничество с врагом (в узком смысле - с оккупантом) , в его интересах и в ущерб
своему государству!
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31.03.2020 20:59
+5 vitaliymkua
В "ДНР" заявили о первом случае инфицирования коронавирусом - Цензор.НЕТ 1125
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31.03.2020 20:59
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