В "ДНР" заявили о первом случае инфицирования коронавирусом

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом на брифинге 31 марта сообщила так называемая "министр здравоохранения" ДНР "Ольга Долгошапко.
По ее словам, инфицированная - женщина, 19 марта приехала из Москвы вместе с мужем и маленьким сыном. 24 марта ей стало плохо, 29 марта она обратилась на горячую линию местного "МЗ".
Женщине вызвали скорую помощь, которая госпитализировала ее в инфекционное отделение. Сейчас состояние женщины стабильное, температуры у нее нет, утверждает Долгошапко.
же вы все наконец поймёте, что не имеете права использовать аббревиатуру
лнрднр, от слова вообще!!! нет никаких лнрднр , а есть часть территории Украины,
захваченная вооруженным путём спецподразделениями из россии при пособничестве
украинских коллаборантов. Коллаборационизм (википедия) - есть осознанное, добровольное и
умышленное сотрудничество с врагом (в узком смысле - с оккупантом) , в его интересах и в ущерб
своему государству!