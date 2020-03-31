В ГБР утверждают, что получили рапорт от СБУ по Леросу раньше, чем им были опубликованы скандальные видеозаписи

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Рапорт СБУ о выявлении признаков преступления, к которому якобы может иметь отношение народный депутат Гео Лерос, поступил в ГБР 25 марта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил первый заместитель главы Госбюро расследований Александр Бабиков, комментируя заявление адвоката Маси Наема.

"Этот рапорт поступил в порядке статьи 214 Уголовного процессуального кодекса Украины 25 марта для рассмотрения вопроса внесения в ЕРДР, - пояснил он. – Те, кто получил доступ к указанному документу, знают, какая там дата, но ее скрыли, чтобы привязать к другим событиям, которые имели место значительно позже".

По его словам, из ГБР этот рапорт был направлен в Офис генпрокурора для принятия правового решения.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ опубликовал заявление адвоката Маси Наема, который сообщил, что такой рапорт поступил в ГБР в понедельник, 30 марта.

"Сегодня из моих источников стало известно, что Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины направило в Государственное бюро расследований рапорт о совершении Гео Леросом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Этот рапорт СБУ направила в ГБР в понедельник утром, то есть на следующий день после заявления руководителя Офиса Президента Украины, которое он опубликовал в воскресенье со словами "рекомендую подготовиться ...". Цель, думаю, понятна", - заявил Найем.

Записи Лероса
ГБР Ермак Андрей Лерос Гео Бабиков
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Топ комментарии
+11 Don Bessam dc0e2bc1
часы не успели перевести на летнее время...
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31.03.2020 21:01
+10 Андрей Гаркуша db96b7de
Зеленський, а тепер уяви, як ти виглядаєш в очах європейськиї партнерів!!!!!!
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31.03.2020 21:04
+9 Maxim Ak-Murza
Весь кредит доверия зеленая слизь умудрилась просрать за год. Теперь даже если они скажут, шо снег белый, а ворон - черный, все побегут проверять. Перефразируя Крымскотатарскую пословицу - не опирайся на воду, не верь зеленым.
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31.03.2020 21:06
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