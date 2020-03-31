ГБР открыло производство против главы Гостаможслужбы Нефьодова, - источник

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Государственное бюро расследований начало в отношении главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова уголовное производство по статье "Служебная халатность".

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.

Производство открыли по факту непринятия мер к ограничению вывоза средств противоэпидемической защиты за рубеж.

Производство ведут следователи центрального аппарата ГБР.

Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК (Служебная халатность). Минимальное наказание по этой статье — штраф в 850 грн, максимальное — лишение свободы лишение свободы на срок до 5 лет.

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Напомним, Цензор.НЕТ писал об экспорте украинских респираторов производства фирмы "БУК" 20 марта. Тогда испанский телеканал показал разгрузку украинских респираторов.

На таможне сообщили, что экспорт состоялся 2 и 6 марта, когда из Украины еще не запретили вывозить респираторы и маски. 24 марта стало известно, что прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.

30 марта в МВД заявили, что респираторы были вывезены из Украины в Испанию по заниженной в сотни раз цене. Ущерб государству мог составить 15 млн гривен, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Также на Цензор.НЕТ: Экспорт масок в Испанию: стоимость товара была занижена в сотни раз, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж