Суд Кривого Рога оштрафовал на 17 тыс. грн продавщицу за работу без маски

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У продавщицы магазина "Юбилейный" в Покровском районе Кривого Рога была маска, но она ее не надела.

Жовтневый районный суд Кривого Рога Днепропетровской области 25 марта рассмотрел протокол по делу об административном правонарушении за нарушение правил карантина (статья 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях), составленный в отношении продавщицы магазина, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что 21 марта продавец магазина "Юбилейный" в Покровском районе города, торговала без защитной маски, хотя она у женщины была.

В судебном заседании обвиняемая признала вину и покаялась.

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"Учитывая личность правонарушителя и характер совершенного правонарушения, суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых доходов граждан, что составляет 17 000 гривен. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Днепровском апелляционном суда в течение десяти дней со дня его вынесения", - говорится в сообщении.

В сообщении напоминают, что с 12 марта по 24 апреля 2020 года в Украине введен карантин из-за вспышки коронавируса в мире.

17 марта вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", согласно которому КоАП дополнен статьей 44-3 "Нарушение правил карантина людей".