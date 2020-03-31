В городе Монастыриска на Тернопольщине подтверждены 38 случаев коронавируса, в том числе у мэра Старуха

Об этом он сообщил в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.
При этом признаков заболевания нет, Старух чувствует себя нормально, однако будет находится в самоизоляции. Его жена и сын также чувствуют себя нормально.
Вместе с мэром тест делал его заместитель Андрей Гладыш, но его тест показал отрицательный результат.
По информации главы Монастырисской РГА Павла Дроня, по состянию на 17:00 31 марта в районе инфицированы коронавирусом 68 человек, из которых 38 жителей г.Монастыриска.
Напомним, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине зафиксировано 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, подтвержденных при ПЦР-исследовании.
Нужно ради этого всю страну раком ставить, метро закрывать, границы между областями перекрывать ?
И где Зеленский ? Лично его кто видел живым в последнее время ?