В городе Монастыриска на Тернопольщине подтверждены 38 случаев коронавируса, в том числе у мэра Старуха

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У Андрея Старуха - мэра города Монастыриска Тернопольской области с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 - выявили коронавирус.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.

При этом признаков заболевания нет, Старух чувствует себя нормально, однако будет находится в самоизоляции. Его жена и сын также чувствуют себя нормально.

Вместе с мэром тест делал его заместитель Андрей Гладыш, но его тест показал отрицательный результат.

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В городе Монастыриска на Тернопольщине подтверждены 38 случаев коронавируса, в том числе у мэра Старуха 01

По информации главы Монастырисской РГА Павла Дроня, по состянию на 17:00 31 марта в районе инфицированы коронавирусом 68 человек, из которых 38 жителей г.Монастыриска.

В городе Монастыриска на Тернопольщине подтверждены 38 случаев коронавируса, в том числе у мэра Старуха 02

Также читайте: После инфицирования COVID-19 25 медиков в Монастырисском районе несколько медсестер написали заявления об уходе, - замглавы РГА Дронь

Напомним, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине зафиксировано 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, подтвержденных при ПЦР-исследовании.

Коронавирус и карантин
карантин мэр Тернопольщина COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Чертяка Вредная
Но вообще жалко парня, лицо приятное, молодой. Выздоравливай, мер.
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31.03.2020 22:38
+1 Don Bessam dc0e2bc1
фото с арабатской стрелки тернополя... В городе Монастыриска на Тернопольщине подтверждены 38 случаев коронавируса, в том числе у мэра Старуха - Цензор.НЕТ 9020
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31.03.2020 22:36
+1 aquarius580 .
Ну и что ? Если подавляющее большинство выздоравливает, то это не более чем сезонный грипп средней тяжести.
Нужно ради этого всю страну раком ставить, метро закрывать, границы между областями перекрывать ?

И где Зеленский ? Лично его кто видел живым в последнее время ?
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31.03.2020 22:48
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